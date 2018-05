Arriva l'area pedonale urbana h24 in via Porto Romano a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Abbiamo individuato in via Porto Romano, nel tratto tra Corso Umberto I e via Angioi, un’Area Pedonale Urbana. – afferma il Sindaco Settimo Nizzi – In questo modo i nostri concittadini, i turisti, le famiglie con i bambini, potranno godersi alcune aree del centro storico in maniera integrale ed in tutta sicurezza per una passeggiata e lo shopping».L’APU (Area Pedonale Urbana) è già attiva ed è applicata dalle ore 00 alle 24 (24 ore su 24) di tutti i giorni, festivi compresi.«Invitiamo ancora una volta i nostri concittadini a rispettare le aree di interdizione al traffico in modo da non incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada. Sul nostro sito www.comune.olbia.ot.it è presente una sezione dedicata alla Ztl di Olbia che può essere consultata per ogni chiarimento» conclude Nizzi.