Allerta meteo rossa, scuole chiuse domani a Olbia: ecco le indicazioni del comune

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, viste le previsioni meteo e i bollettini regionali di allerta massima sta predisponendo l'ordinanza di chiusura delle scuole nel territorio comunale. Il sindaco invita la popolazione a evitare i luoghi a rischio idrogeologico, a non sostare negli scatinati, a evitare di mettersi in macchina dopo le 18 di oggi e a recarsi in via precauzionale nei piani superiori delle abitazioni così come previsto dalle norme di autoprotezione. La situazione è sotto costante controllo. Disposta anche la chiusura degli uffici comunali nelle aree a rischio idrogeologico nelle zone Hi3 e Hi4 e del Parco Fausto Noce.Queste le parole del sindaco:«In seguito al bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile che indica dalle ore 18 di oggi 2 Maggio 2018 fino alle 4.00 di domani 3 MaggioAllerta rossa criticità elevata, invitiamo i nostri concittadini a rispettare le norme di sicurezza. Nella fattispecie, occorre non sostare negli scantinati, passare la notte nei piani alti delle abitazioni, evitare di uscire da casa, sia a piedi che in auto, per la propria sicurezza e per non intralciare le operazioni di vigilanza in atto dal personale preposto. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in via precauzionale per la giornata di domani giovedì 3 Maggio 2018.La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata in tutta la città, ma, vista la criticità indicata sul bollettino meteo, è fondamentale la collaborazione di tutti per prevenire eventuali situazioni critiche".