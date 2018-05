Tre eventi dell'Associazione Larathanos nel week end per Monumenti Aperti 2018

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il tema sarà la descrizione dell'iconografia musicale, recente acquisizione nel campo degli studi musicologici. Introdurrà il prof. Gian Battista Faedda, a seguire interverrà il maestro Maria Antonietta Di Nardo, pianista e direttore artistico della Musiklab Academy di San Teodoro.La mostra sarà inaugurata subito dopo, presso il Refettorio dell'Arte, presso l'ex edificio scolastico di Corso Umberto, e rimarrà aperta nei seguenti orari: SAB 11.30-13.00; 16.00-20.00 - DO 10.00-13.00; 16.00-20.00mentre la parte relativa alla storia musicale per immagini dal Venezuela, con cui è in essere un gemellaggio, è stata curata dalla professoressa Maria Carolina Rodriguez Tabata dell’Università Centrale di Caracas.un assalto pacifico - bustoni e cesoie alla mano - organizzato dall’associazione culturale Larathanos e dalla società sportiva Canyoning Gallura, in collaborazione con il Assessorato all’Ambiente e la Devizia. Il castello giudicale verrà ripulito dai rifiuti e dalla vegetazione invasiva allo scopo di sensibilizzare cittadinanza e nuove generazione al rispetto dei monumenti storici e dell’ambiente naturale. In caso di cattivo tempo l'evento verrà rimandato in altra data da confermare.. Si tratta di 212 immagini scelte che raccontano la trasformazione della città di Olbia a partire dal 1884 fino agli anni Sessanta. Modera la serata il prof. Agostino Amucano, interverrà il collezionista Mario Spanu Babay.