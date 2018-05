Nuovi arredi per il servizio di psichiatria dell'Asl di Olbia grazie alla donazione di Casa Silvia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

"Gesti simili mostrano il volto migliore della generosità con discrezione, gentilezza e rispetto, promuovendo attivamente l’abbattimento dello stigma sociale determinato dalla malattia mentale che si concretizza attraverso la collaborazione tra volontari e operatori sanitari, in un percorso che vede realizzare nuove iniziative di animazione e di stimolo della socializzazione per i degenti", spiega Pierangelo Tedde, responsabile del servizio, nel ringraziare le volontarie dell’associazione Casa Silvia.Nuovi divani, poltrone e un calciobalilla, donati alla Ats-Assl di Olbia per un valore simbolico di un euro: sono questi i nuovi arredi che da giorni sono stati posizionati all’interno della sala ricreativa del Servizio Psichiatrico dell’ospedale olbiese e che doneranno nuovo confort e momenti di svago ai pazienti durante il percorso di cura.