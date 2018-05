Edilizia convenzionata a Golfo Aranci, lunedì un incontro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Proseguono le attività in vista della scadenza del bando per l’assegnazione di lotti edificabili in diritto di proprietà (scadenza 29 maggio 2018 ore 12.00)«L’incontro – dichiara il Sindaco Giuseppe Fasolino – sarà occasione per spigare nel dettaglio il bando pubblicato, ma soprattutto le specifiche del progetto generale di edilizia convenzionata che stiamo portando avanti e raccogliere quelle che possono essere le criticità dei beneficiari. La particolare attenzione che abbiamo voluto riservare nell’agevolare l’accesso alla prima abitazione a tutti quelli che non riuscivano ad acquistare o costruire la loro prima casa si traduce nell’impegno dell’amministrazione ad assegnare lotti edificabili a tariffa ridotta per la realizzazione di 30 abitazioni unifamiliari.«Con il presente intervento – aggiunge, Luigi Romano, delegato all’urbanistica – si propone di dare continuità all’impegno profuso dall’amministrazione nel settore delle politiche abitative favorendo le giovani coppie e gli altri nuclei familiari più deboli nella risoluzione di un grandissimo problema: la realizzazione della loro prima casa».«Siamo convinti – conclude il Sindaco – che, pur con tutte le difficoltà che investono oggi le famiglie e le giovani coppie, questa rappresenti una opportunità concreta e per questo stiamo lavorando anche per aiutare con i giusti strumenti l’accessibilità al credito garantendo così una soluzione definitiva al problema della casa ai golfarancini. Tutti coloro che si trovano in particolari condizioni economiche avranno così la possibilità di acquistare il terreno su cui costruire poi la propria casa ad un costo di molto inferiore a quello che il mercato di Golfo Aranci oggi presenta».