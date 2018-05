Derulo e OneRepubblic le star dei concerti estivi di Porto Cervo: annunciate oggi le date

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

sbarcheranno sul palco del Cala di Volpe di Porto Cervo per esibirsi durante le esclusive cene di gala organizzate da Marriot. Ancora una volta si accenderanno, dunque, i riflettori dello star system mondiale sulla Costa Smeralda. Elton John, Jamiroquai, Robbie Wiliams, Anastacia, Ricky Martin, Natalie Imbruglia, Kylie Minogue sono solo alcuni dei cantanti che negli anni hanno reso questi eventi smerladini i più ambiti dell'estate smeraldina. E oggi proprio nella struttura di punta della Marriot sono stati illustrati i particolari dei concerti estivi.Grande soddisfazione dell'area manager di Marriot, Franco Mulas: "Per noi i concerti non sono motivo di lucro, ma un modo per far conoscere la destinazione e le meraviglie della Sardegna. Portare qui nelle nostre strutture artisti di calibro mondiale, con milioni di fan e follower sui social, significa aprire una vetrina mondiale sulla Sardegna e intercettare anche quei mercati nel mondo che ancora non conoscono l'Isola come meta turistica. La scelta dei due nomi è ricaduta su due artisti che potessero differenziare la fascia di generazioni dei nostri clienti".Derulo cantante Pop-R&B e ballerino statunitense ha venduto più di 45 milioni di singoli, due milioni di album e 3,6 milioni di follower su Instagram e anche i OneRepubblic non hanno bisogno di presentazioni con un successo planetario e 1,7 milioni di follower su Instagram. I due eventi garantiranno uno spettacolo unico con performance che ovunque hanno registrato sempre il sold out.Annunciato, poi, il concerto del 15 di agosto nella struttura alberghiera del PItrizza, dove si esibirà Al Bano che da tempo ha conquistato migliaia di fan russi e anche in Italia sta rivivendo una seconda giovinezza con la partecipazione in veste di giudice al talent musicale della Rai, The Voice.