Domenica concertone al Parco Fausto Noce di Olbia per la festa del lavoro

Con qualche cambio di programma e di artisti andrà in scena un grande spettacolo per celebrare la giornata dedicata ai diritti dei lavoratori. Per l'occasione il comune ha emesso un'ordinanza con alcune prescrizioni come il divieto di detenzione, di consumo, di vendita e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine.Saranno disponibili delle aree food, dei laboratori di magia e di asta fresca e tante altre sorprese con open day per conoscere sport e associazioni del territorio. Si comincia alle 10 del mattino.