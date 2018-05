Paci commenta il rapporto Eurispes: "Per promuovere la nostra isola puntiamo sulla nostra identità"

bene cosa è la Sardegna per alcuni aspetti specifici, prima di tutto il mare e l’ambiente. Emerge anche che la nostra isola, rispetto a quello che offre, genera predisposizione positiva nei potenziali turisti, che non sono mai in atteggiamento di difesa ma anzi di forte accoglimento.



Su questi due elementi importanti e non affatto scontati bisogna lavorare, continuando a valorizzare la nostra identità e renderla sempre più riconoscibile attraverso l’ambiente, i prodotti, la cultura, la storia e le tradizioni. Il turista oggi cerca esclusività e tipicità, elementi che la Sardegna può garantire ai massimi livelli”. L’ha detto l’assessore della Programmazione Raffaele Paci chiudendo i lavori del convegno Eurispes organizzato a Cagliari per presentare “A Kentannos”, indagine sull’immagine percepita della Sardegna

“Dal rapporto Eurispes presentato oggi emerge chiaramente che gli italiani sanno molto