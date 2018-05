Albero sulla strada Tempio-Perfugas, traffico bloccato: in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un albero franato sulla strada Tempio Pausania- Perfugas al chilometro 51 nei pressi del bivio di Bortigiadas. Non sono stati registrati danni o feriti. Sul posto sono intervenuti gli uomini e i mezzi dei vigili del fuoco e i militari della compagnia carabinieri di Tempio. A causa del blocco sulla strada si sono verificate lunghissime code. Si sta lavorando per rendere, nel più breve tempo possibile, percorribile il tratto stradale. Le forti piogge di questi giorni e i relativi smottamenti possono esser state le cause della caduta dell'albero.