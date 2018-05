Lunedì a Olbia incontro per discutere del progetto Cyclewalk

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

CYCLEWALK costituisce un’opportunità, per le amministrazioni locali e regionali coinvolte, di comparare e condividere approcci che garantiscano processi decisionali più mirati sulle infrastrutture dedicate alla mobilità a piedi ed in bicicletta, con il risultato di aumentare la condivisione di una mobilità attiva ed a più basso tasso di carbonio.data per assunta l’importanza di una pianificazione urbana che preveda il miglioramento delle piste ciclabili esistenti e la creazione di nuove, è emersa l’esigenza di creare una APP che permetta di mappare tutte le aree ciclabili di progetto grazie all’interazione degli utenti (ciclisti e popolazione in genere) attraverso l’invio di foto.Il progetto è cofinanziato dal programma Interreg Europe con fondi Fesr. I partner del progetto sono sette, provenienti da cinque diversi Paesi europei per un budget totale di € 1.591.327. Il budget dedicato al Comune di Olbia è di € 200.520.Link al progetto:www.interregeurope.eu/cyclewalk/https://www.facebook.com/eucyclewalk/https://twitter.com/eucyclewalk