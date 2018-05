L'Arzachena agguanta un pareggio per 1-1 con la Giana Erminio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il risultato consente agli ospiti di conquistare i playoff permettendo al contempo ai biancoverdi di chiudere con un’altra gioia un campionato che già la settimana passata aveva consegnato una storica salvezza. Giorico dà spazio a chi ha giocato di meno durante l’anno schierando Cardore e Taufer ad integrare il centrocampo con Bonacquisti e Nuvoli. In avanti la coppia è Vano-Sanna. Biancoverdi che partono bene con Vano in grande evidenza. Al 3′ il centravanti laziale ruba palla a Rocchi prima di fiondarsi in area a sinistra e sparare un destro incrociato che Taliento ribatte con i pugni. Sul proseguo cross di Bonacquisti e difesa ospite che si salva a fatica. Un minuto più tardi e Vano conclude dal limite con un pallonetto che termina di poco alto.Al 18′ Sosio (che ha sostituito l’infortunato Iovine) mette in mezzo dove Marotta sfrutta l’indecisione della difesa gallurese e beffa Cancelli con un esterno destro che manda il pallone lemme lemme oltre la linea. Arzachena che accusa il colpo e ai 21′ Sosio incorna alto dopo una respinta con i pugni di Cancelli. Al 28′ l’opportunità per i lombardi è importante: Foglio pennella da sinistra nell’area piccola dove Perna si coordina e, di testa, indirizza pochi centimetri sopra la traversa. Da qui alla fine del tempo Arzachena che mantiene l’iniziativa sospinta da un generoso Taufer, ma non riesce a concludere pericolosamente verso la porta difesa da Taliento. Nella ripresa la Giana prova a chiudere i giochi e al 9′ Cancelli sventa sul colpo di testa di Bonalumi. Al 18′ Giorico ordina un triplo cambio inserendo Aiana, Maestrelli e Lisai. Al 25′ entra anche Curcio. Smeraldini che si scuotono. Al 35′ Lisai va via a destra e crossa per l’inzuccata di Curcio: Taliento para a terra. Due giri di lancette e a vestire i panni di suggeritore è Vano che pesca Curcio a centro area per la battuta che sfiora il montante. Entra anche Varricchio prima del forcing finale biancoverde che produce tre tiri dalla bandierina consecutivi. L’ultimo è battuto da Lisai nel cuore dei sedici metri per Nuvoli che devia di testa dove Taliento non può arrivare. Grande gioia in campo e sugli spalti. Al 48′ potrebbe addirittura maturare il sorpasso: Lisai si libera al limite e mira l’angolo, ma il suo sinistro si perde fuori di un soffio. Al triplice fischio abbracci tra i contendenti e clima disteso. Arrivederci al prossimo torneo di Serie C.Arzachena: Cancelli, Arboleda, Trillò (38’st Varricchio), Bonacquisti, La Rosa (18’st Maestrelli), Sbardella, Cardore (18’st Lisai), Nuvoli, Vano, Taufer (18’st Aiana), Sanna (25’st Curcio)A disposizione: Ruzittu, Piroli, Peana, Casini, Bertoldi, Baldanzeddu, MustoAllenatore: Mauro GioricoGiana Erminio: Taliento, Bonalumi, Rocchi, Montesano, Iovine (12’Sosio), Chiarello, Pinto (25’st Capano), Marotta, Foglio (42’st Sala), Perna. Okyere (25’st Greselin)A disposizione: Sanchez, Perico, Concina, Seck, CortiAllenatore: Cesare AlbèArbitro: Donda di CormonsReti: 18′ Marotta 46’st Nuvoli