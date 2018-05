Nulla da fare per la Dinamo a Trento che si impone per 87-81

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. I biancoblu risalgono la china con difficoltà affidandosi a Rok Stipcevic in cabina di regia (9 assist), William Hatcher (16 pt, 3 rb, 6 falli subiti), autore di un ottimo terzo quarto, Shawn Jones (22 pt con 7/10 da due, 9 rb), vero fattore sotto le plance, e Achille Polonara (14 pt, 6 rb).Domani i giganti faranno rientro in Sardegna: mercoledì al PalaSerradimigni è in agenda la sfida dell’ultima giornata della stagione regolare contro la VL Pesaro.14°giornata di ritorno. Nell’ultima trasferta della stagione regolare la Dinamo Banco di Sardegna affronta l’Aquila Basket Trento nel match valido per la 14° giornata di ritorno del campionato. I padroni di casa si presentano con una striscia aperta di sei vittorie.. Trento prova a scappare condotta da Shields, Sutton e Hogue, Sassari resta lì con 6 punti di Bostic. Planinic si iscrive a referto, ma la difesa sarda inciampa nel rebus Flaccadori che ringrazia e monetizza dalla lunetta. La tripla di Hatcher chiude la prima frazione 24-15. Nel secondo quarto la Dolomiti Energia scappa via bombardando dai 6.75 e costruendo un gap. I bianconeri siglano il massimo vantaggio di +22: non ci sta la Dinamo che reagisce con orgoglio. I giganti piazzano un break da 9-0 con Jones, determinante nel pitturato, Bamforth e Stipcevic in lunetta. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 45-30. Al rientro dall’intervallo lungo i padroni di casa ristabiliscono il vantaggio di 20 lunghezze (61-41) con Gomes, Shields e Gutierrez. La reazione biancoblu si accende con Planinic e un super William Hatcher: il play statunitense firma un parziale da 10-2. Anche Polonara si unisce alla causa e riporta i suoi sotto di 10. Flaccadori chiude la terza frazione 64-53. È il numero 12 bianconero ad aprire l’ultimo quarto, ma il Banco ha cambiato volto: Stipcevic suona la carica ai suoi, lo segue Hatcher con un 2+1. La bomba di Polonara riporta i biancoblu a -10: un super Shawn Jones firma un break di 6 punti che dice -5 (74-69). Controparziale trentino con Shields e Sutton. Polonara ancora a segno, Bamforth trova il canestro dalla media: Silins dall’arco prova a chiudere il match. Ma non è finita: tap in di Jones, stoppata di Polonara su Silins e floater di Bamforth con 1’e spiccioli sul cronometro (86-79). Ma il Banco non riesce a chiudere la rimonta e Trento conquista il match 87-81.Sala stampa. Coach Zare Markovski commenta a caldo il match: “Bella partita , soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo risposto all’intensità difensiva che nel primo tempo ha fatto la differenza in favore di Trento. Negli ultimi 20' siamo riusciti a girare la partita, creando sei tiri in più, arrivando a un passo dal chiudere la rimonta e portarci avanti. Ma alla fine ha avuto la meglio Trento con la sua difesa e la capacità di dettare il ritmo, lasciandoci in affanno a inseguire. Quando abbiamo difeso alla pari avevamo le carte per girarla come volevamo, ma ci sono mancate le giocate decisive e abbiamo pagato la grande intensità che richiede giocare con una squadra come Trento. In attacco ci hanno tenuto in partita le gambe veloci di Jones e, sebbene abbiamo vinto terzo e quarto quarto di dieci punti, l’intensità difensiva dell’Aquila -che ha concesso solo 30 punti nei primi 20’- è stata decisiva”.Parziali: 24-15; 21-15; 19-23; 23-28.Progressivi: 24-15; 45-30; 64-53; 87-81.Trento. Franke, Sutton 4, Silins 13, Forray 4, Conti, Flaccadori 20, Gutierrez 10, Gomes 7, Hogue 8, Lechtaler, Shields 21. All. Maurizio Buscaglia.Banco di Sardegna. Spissu, Bostic 6, Bamforth 10, Planinic 4, Devecchi, Bucarelli, Pierre 2, Jones 22, Stipcevic 7, Hatcher 16, Polonara 14, Tavernari. All. Zare Markovski