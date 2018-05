Campionati regionali di taekwondo a Carbonia, il team Antonio Carta sul podio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. A salire sul podio, nella giornata di sabato, è stato Davide Mascia. Davide si è dimostrato grintoso, determinato e deciso nel primo incontro a senso unico. In semifinale si arrende al suo avversario, riuscendo ad ottenere un bronzo al suo esordio assoluto nelle gare di combattimento.. Terzo posto anche per Federico Aru. Per lui, come per Mascia, è stato un esordio col botto. Dopo il terzo posto ai campionati regionali di forme, si conferma bronzo anche in combattimento. Un'ottima gara la sua, che l'ha visto lottare fino alla Eccellente prestazione di Diego Piccinnu, che fresco di cintura rossa, si trova a combattere con un avversario cintura nera. Una semifinale avvincente, giocata punto su punto, con Diego che ha fatto vedere sul tatami grandi numeri.Nel pomeriggio è stata la volta di Cristina Piccinnu. Cristina, si è presentata a Carbonia non in ottima forma, con poche aspettative, ma la sua bravura l'ha guidata in una finale a senso unico, dominando la gara dal primo secondo fino alla fine del terzo round concluso per 45-12. Un trionfo il suo, che la proclama per il quarto anno consecutivo campionessa regionale.Domenica a salire sul podio è stato Roberto Angius. Anche per lui, come per Diego Piccinnu, una gara difficile visto il livello della categoria con delle cinture nere. Roberto ferma il suo cammino in semifinale, dopo aver deciso di continuare a gareggiare nonostante alcuni problemi fisici. Malgrado il risultato, Roberto ha dimostrato che seppur con la cintura inferiore può gareggiare con le cinture nere senza grosse differenze.Rammarico anche per la gara di Cristian Fresi Roglia, che dopo un primo tempo a senso unico vinto per 9 a 1, si fa rimontare per ammonizioni, e perde con un avversario alla sua portata.< E' stata una gara difficile ma ricca di soddisfazioni. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, perchè si sono comportati con grande umiltà e determinazioni, dimostrando la loro bravura. Le gare di combattimento per quest'anno per noi sono concluse, ora ci aspetta una gara importante di forme, la Coppa Chimera, il prossimo giugno. > Sarà un'occasione importante per lo stesso maestro Carta, che si metterà in gioco cercando di confermare il primo posto ottenuto ai campionati regionali qualche mese fa ad Oristano.