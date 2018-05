L'assessore Erriu a Olbia: "Acceleriamo i tempi di approvazione dei Puc"

OLBIA. "È un'importante occasione di approfondimento dei temi proposti all'interno della legge. Una opportunità offerta a tutti i portatori di interesse, ai cittadini, agli ambientalisti e agli amministratori locali di poter intervenire e portare il loro punto di vista sul disegno di legge". Lo ha detto questa mattina a Olbia l'assessore dell'Urbanistica Cristiano Erriu durante il secondo incontro pubblico sul DDL di Governo del territorio. Ai lavori hanno partecipato oltre un centinaio di persone, tra cui il presidente della Commissione consiliare competente Antonio Solinas, i consiglieri regionali del territorio, l'assessore dell'Agricoltura Pier Luigi Caria, i sindaci della Gallura, l'amministratore unico di Forestas Giuseppe Pulina, i rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali e ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e degli Ordini professionali.





"È un dibattito che, per la prima volta, viene organizzato dalla Regione con questo livello di pervasività che coinvolge tutta la Sardegna", ha sottolineato l'assessore Erriu. "Chiunque ha la possibilità di partecipare e dire la sua. Oggi abbiamo offerto una possibilità ulteriore, per gli interessati, di scendere maggiormente nei particolari dei vari temi, anche rispetto a quanto è successo nel primo incontro, che si è tenuto a Cagliari lo scorso 27 aprile, soprattutto per i punti che attengono il governo del territorio costiero e delle zone interne. Un altro aspetto molto importante riguarda le modalità di approvazione dei Piani urbanistici comunali, con l'idea di accelerare i tempi di approvazione dei Puc e allo stesso tempo dare certezza giuridica alle famiglie, alle imprese e alle Amministrazioni comunali".

