A Porto Cervo l'esposizione di 28 incisioni originali di Rembrandt

. La mostra è in programma dal 12 maggio al 12 giugno 2018 in Promenade du Port con ingresso gratuito. L’inaugurazione è prevista sabato 12 maggio, alle 12. L’iniziativa è curata dal delegato alla Cultura, Valentina Geromino, e realizzata in collaborazione con il Magmma museum di Villacidro diretto da Walter Marchionni. . .. Oltre all’esposizione principale, il progetto include:- Mostra collettiva di 24 artisti contemporanei che rievocano il maestro olandese reinterpretando un suo autoritratto;- “Nude Look” corso di disegno di nudo dal vivo tenuto dal maestro Mazzoli;- “Italian Graffiati” performance del maestro Andrea Ciresola che dal vivo restaura un’opera precedentemente sfregiata dall’autore stesso;- “Master Class” corso di disegno e pittura per appassionati di età dai 14 ai 70 anni;- “Stazione temporanea di iperrealismo” con realizzazione dal vivo del maestro Francesco Stile di un’opera con tecnica a olio.Per l’esposizione è stata scelta la Promenade du Port, a Porto Cervo, ormai riconosciuta come il distretto culturale della Costa Smeralda, che ospita abitualmente mostre e gallerie d’arte nel complesso affacciato sul porto vecchio.L’iscrizione ai corsi è promossa a prezzi agevolati per i residenti del Comune di Arzachena. Per costi e dettagli contattare il Magmma Museum al numero 3403473320. PROMENADE DU PORT. Via Porto vecchio, Porto Cervo, ArzachenaAPERTURA AL PUBBLICO. Dal 12 maggio al 12 giugno 2018, tutti i giorni, dalle 17 alle 22.