In arrivo venti milioni di euro per i Consorzi di Bonifica della Regione Sardegna

OLBIA. Su proposta dell'assessore dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria, la Giunta ha approvato due distinte delibere che intervengono sui Consorzi di Bonifica della Sardegna. La prima riguarda la ripartizione e il trasferimento di 20milioni 350mila euro verso i sette Consorzi dislocati nei diversi territori dell'Isola. Per i costi di manutenzione degli impianti di bonifica sono destinati 16milioni e 700mila euro, per le spese di funzionamento dei Consorzi 3milioni, mentre all'abbattimento dei costi energetici vanno 650mila euro.



Costi di manutenzione. I 16milioni e 700mila euro sono così ripartiti: 6milioni 384mila e 555,06euro per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, 4milioni 53mila e 495,56euro per quello dell’Oristanese, 1milione 831mila e 484,39euro per la Sardegna Centrale. In Ogliastra vanno 763mila 823,79euro, mentre alla Nurra sono destinati 1milione 280mila e 19,34euro. Al Consorzio della Gallura sono destinati 1milione 267mila e 535,86euro e a quello del Nord Sardegna 1milione 119mila e 86euro.



Spese di funzionamento. I 3milioni sono invece così suddivisi: 1milione 195mila e 601,40euro per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, 543mila e 14,8euro per quello dell’Oristanese, 284mila e 560,12euro alla Sardegna Centrale. Altri 138mila e 355,11euro vanno invece al Consorzio dell’Ogliastra, 364mila e 5,27euro a quello della Nurra, mentre Gallura e Nord Sardegna godranno di 153mila e 130,37euro e 321mila e 332,93euro.

Il terzo pacchetto di risorse da 650mila euro sarà ripartito tra i diversi Consorzi in relazione alle spese per il consumo di energia elettrica degli impianti pubblici di bonifica.

La seconda delibera licenziata dall'Esecutivo riguarda lo stanziamento di 3milioni di euro per la copertura degli oneri sul personale avventizio riguardanti l’annualità 2018 assunto ogni stagione dai Consorzi.

