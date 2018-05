Medaglia d'argento per l'olbiese Carlo Altana al trofeo Umbria Green di Judo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

hanno partecipato nello scorso fine settimana al trofeo Umbria green di Terni, importante competizione nazionale che ha visto sul tatami centinaia di judoka provenienti da tutta Italia.A salire sul secondo gradino del podio, nella classe cadetti 60 kg, è stato Carlo Altana. Una conferma per l’allievo del maestro Calvisi, campione sardo in carica della categoria. Il giovane judoka olbiese ha vinto nettamente tre incontri molto duri (due per ippon) e ha ceduto solo in finale, malgrado un buon combattimento, condizionato anche da un lieve infortunio, ad un atleta di maggiore esperienza.Romdhani e Rosas hanno entrambi vinto un incontro per ippon e perso i successivi, Garrucciu - al suo esordio da agonista in una gara nella penisola - non ha superato la fase eliminatoria. Soddisfatto il maestro: “Un risultato importante che premia l’impegno e il lavoro quotidiano svolto dai ragazzi in palestra”.La squadra olbiese agonistica ora si prepara alla prossima trasferta del 20 maggio ad Ajaccio mentre i più piccoli, preagonisti, con l’attenta guida del maestro Calvisi e dal collaboratore tecnico Gavino Carta, parteciperanno domenica prossima ad Alghero al Trofeo Catalano