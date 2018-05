In Sardegna la Champions League del windsurf freestyle dal 30 maggio al 3 giugno

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Dal 30 maggio al 3 giugno Porto Liscia (Coluccia) e i campi di gara alternativi Marina Maria e Pittulongu ospiteranno uno spettacolo di assoluto livello con centinaia di atleti professionisti che saranno impegnati in sfide a batterie dove verranno valutate le migliori e più radicali manovre aeree. Inutile dirlo i colori del mare di Sardegna e della natura incontaminata rappresenteranno la cornice migliore di questa manifestazione che già nel 2011 era entrata nella storia degli eventi sportivi per la partecipazione e per le condizioni estreme con 70 nodi di vento nella finalissima.Tutti a caccia di punti per il titolo di campione europeo che l'anno scorso è stato assegnato ad un italiano, Jacopo Testa, che quest'anno si batterà per arrivare a conquistare lo scettro di campione del mondo. E proprio Testa, come tanti altri atleti, ha scelto il nord della Sardegna per allenarsi, grazie alle migliori condizioni meteo al mondo in termini di qualità del vento, dello specchio acqueo, della bellezza della natura e della qualità di vita.Durante l'evento sono previste feste serali ed eventi, beach parties e giochi, concerti musicali, cerimonie e premiazioni nelle piazze che coinvolgeranno l’intera comunità.Sul litorale sono attese oltre duemila presenze giornaliere, tra atleti, allenatori e spettatori. Un numero che fa ben comprendere l’importanza di questo sport per l’incremento del turismo fuori stagione.«La nostra parola d'ordine è “trasformare il maestrale da elemento di disturbo in preziosa fonte di promozione turistica” – ha spiegato Stefano Pisciottu del Porto Liscia Club –. Il vento è il petrolio della Sardegna e il nostro obiettivo è quello di promuovere la Sardegna all’insegna dei valori sportivi e del rispetto per la natura. Con il windsurf le coste dell’isola sono appetibili anche con il brutto tempo, a patto che ci siano le condizioni ideali per veleggiare. Basti pensare che le strutture per questo tipo di attività si aprono in primavera e si chiudono a novembre: è l’unico filone del turismo di mare a portare visitatori in quasi tutte le stagioni».I rappresentanti della capitaneria di Olbia e della Maddalena, che hanno portato i saluti dei rispettivi comandi, hanno sottolineato l’importanza del dialogo tra le istituzioni e gli organizzatori, affinché un evento di questo spessore possa essere svolto in sicurezza, sia piacevole e di promozione: «Siamo sempre pronti a intervenire se necessario, ma la pianificazione coordinata, come in questo caso, assieme alla bravura degli atleti, contribuisce notevolmente alla sicurezza delle regate».: «Stiamo parlando di un’iniziativa che è un fiore all’occhiello per tutta l’isola, e spero che la Regione e gli enti preposti possano guardare con maggior interesse a tutti gli eventi di questo tipo».Grande soddisfazione è stata espressa in una nota dall’assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Giuseppe Dessena: «Anche quest'anno, questa splendida cornice ambientale del nord Sardegna porta in scena una manifestazione sportiva di eccezionale livello professionale, di forte impatto scenografico e di grande capacità attrattiva anche da un punto di vista turistico. Eventi del genere ci ricordano che l'isola ha davvero pochi rivali nell'ottenere risultati di grande qualità ma, soprattutto, è la conferma che la Sardegna è una terra da godere tutto l'anno. La carta vincente in questo caso è il connubio tra sport e bellezze naturali dell’isola».La grande novità sarà rappresentata, a margine dell'Eftp, dallo svolgimento di una delle tappe del campionato italiano AIWS freestyle amatori che arricchirà ancora di più il programma della manifestazione.