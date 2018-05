Porto San Paolo, da venerdì il 16° Rally dei Nuraghi e del Vermentino

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tutto pronto a Porto San Paolo per l’inizio del 16° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, del 3° Rally Historicy e del 1° Baja “Terre di Gallura”.Venerdì 11 maggio nella splendida cornice di Porto San Paolo, in viale Pietro Nenni, prende il via la cerimonia di partenza della competizione sportiva entrata a far parte della massima serie tricolore su terra.8 equipaggi stranieri, 19 nazionali e diversi equipaggi sardi, con piloti di eccellenza, si cimenteranno in prove da mondiale esibendosi in rocambolesche prove speciali.Di seguito il programma dell’evento:- ore 9:00/11:00 distribuzione roadbook, distruzione targhe e numeri di gara- ore 14:30 Prima riunione del Collegio Commissari Sportivi – Viale Pietro Nenni- ore 15:00/18:00 Verifiche sportive ante gara – Viale Pietro Nenni- ore 15.30/18.30 Verifiche tecniche ante gara – Via Del Corallo- ore 16/19 SHAKEDOWN (LOIRI – LOC. LU PECURILI)- ore 17:00 Apertura stand – Degustazione piatti tipici e Vermentino di Gallura a cura del Consorzio Turistico Arcipelago Tavolara – Piazza Tavolara- ore 18:00 esibizione itinerante della Funky Jazz Orkestra- ore 19 pubblicazione delle vetture e conc./cond. ammessi - Berchidda e Porto San Paolo- ore 19:30 Cerimonia di partenza- ore 20:01 Partenza – Porto San Paolo.