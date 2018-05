Lavori Olbia-Sassari lotto 5, Meloni presenta interrogazione su possibile deviazione del traffico

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nello specifico il consigliere si riferisce alla possibilità, durante i lavori del loto 5 in territorio comunale di Berchidda, del dirottamento del traffico sulla Sp 199. Meloni chiede delucidazioni in merito e qualora la notizia fosse fondata anche un confronto con Anas e cittadini per ridurre al minimo i disagi. Disagi che sono più volte stati preannunciati dall'amministrazione comunale di Berchidda e da un comitato che ha organizzato anche diversi incontri in merito, ma che al momento non ha avuto alcuna risposta."INTERROGAZIONE MELONI GIUSEPPE, con richiesta di risposta scritta, sulla realizzazione della nuova Sassari Olbia, con particolare riguardo il V° lotto, dal km. 45,610 al km. 55,100 in territorio di Berchidda.***************Il sottoscritto,premesso che:- Come noto, la realizzazione della nuova strada Sassari Olbia rientra tra le priorità della Regione, sia per la pericolosità del tracciato esistente, sia per gli effetti certamente positivi che ricadranno sull’economia sarda a seguito del collegamento rapido e sicuro tra i due “capoluoghi” del nord Sardegna;- Il nuovo collegamento tra Sassari e Olbia, che si sviluppa per complessivi 80 km circa prevede, al fine di assorbire l'imponente mole di traffico, l'adeguamento a 4 corsie della rete esistente, costituita dalle strade statali 199 e 597. La nuova strada rappresenta infatti la principale arteria di collegamento est-ovest del nord della Sardegna;- alcuni lotti (ne sono previsti 10) sono stati prontamente appaltati e, in alcuni casi, i relativi lavori realizzati sebbene i loro crono programmi siano stati rivisti e il termine di ultimazione posticipato;- risulta imminente l'inizio dei lavori di realizzazione del V° lotto che, per tutta la sua lunghezza, insiste sul territorio di Berchidda;- secondo le ultime attendibili notizie, durante la realizzazione dell'opera (circa due anni se i tempi venissero rispettati) l'intero traffico attuale della Olbia - Sassari verrebbe dirottato sulla SP 199, strada con sole due corsie, carreggiata piuttosto stretta e manutenzione discontinua; tale arteria stradale, dalla metà degli anni 90, è destinata sostanzialmente al traffico locale costituito prevalentemente da mezzi agricoli a velocità ridotta, attesi anche i numerosi ingressi alle relative aziende direttamente prospicienti le corsie di marcia;- parecchi cittadini di Berchidda, appresa la notizia, si sono costituiti in comitato spontaneo nella speranza di poter meglio rappresentare le loro ragioni, peraltro condivise dall'Amministrazione locale, e scongiurare una simile ipotesi che, se attuata, comprometterebbe la sicurezza di tutti gli utenti costretti a transitare sulla SP 199;- considerato, alla luce di quanto esposto, che la criticità evidenziata non pare possa essere ignorata dagli organismi preposti alla realizzazione della strada Sassari - Olbia (Regione, Commissario Delegato e Anas) poiché riguarda la sicurezza dei cittadini;chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore dei Lavori Pubblici per conoscere:- se le notizie sopra riportate, relativamente al dirottamento del traffico dall'attuale strada Olbia Sassari alla SP 199, corrispondano alla realtà e, nel caso, se non ritengano opportuno fare un adeguato approfondimento anche incontrando, con Anas, i rappresentanti del territorio e del comitato per studiare eventuali soluzioni alternative che riducano il disagio ed il pericolo per gli utenti della strada provinciale 199"