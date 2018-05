Finisce 4-1 tra Olbia e Ozieri per una grande festa dello sport

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

sì, ma ben battagliato in campo, contro la squadra locale dell'Ozierese.che hanno accompagnato i giocatori al centro del campo, ai compagni un po' più grandi che si sono esibiti, nell'intervallo, in una sfida di shoot out con Simone Aresti portiere d'eccezione. Presente anche l'amministrazione comunale, nella persona del primo cittadino Marco Murgia, omaggiato dal capitano in campo Daniele Ragatzu di una maglia dell'Olbia personalizzata.L'Olbia risponde con Ragatzu che, imbeccato da Silenzi, sibila il palo al 22', prima di firmare al 26' la rete del pari. E sull'1-1 si chiude un primo tempo molto equilibrato all'insegna di tante belle giocate applaudite puntualmente dagli spalti.Murgia rifinisce, il numero dieci controlla, si accentra e trova l'angolino. Quattro minuti dopo arriva anche la rete di Delvecchio che traccia un diagonale vincente dopo una bella sgroppata per vie centrali. Mossa sfiora la gioia personale al 75', poi un grande applauso dal pubblico battezza l'ingresso in campo di Antonio Demarcus, giovane talento ozierese in forza alla Berretti dell'Olbia. Per lui tanta emozione, ma lucidità e buone sponde che fanno da preludio, allo scadere, alla rete del 4-1. Ragatzu crea dal fondo e Senesi da pochi passi mette la parola fine sulla partita.Nel post gara spazio agli autografi e a un lungo terzo tempo che suggella come meglio non si sarebbe potuto il bellissimo pomeriggio trascorso nel centro logudorese.TABELLINOOzierese-Olbia 1-4OLBIA: Van der Want, Pinna, Leverbe (62’ Vasco Oliveira), Iotti, Manca (60’ Delvecchio), Vallocchia (46’ Murgia), Muroni, Pennington (82’ Demarcus), Choe (56’ Mossa), Ragatzu, Silenzi (46’ Senesi). A disp.: Aresti, Cibei, Pisano, Dametto, Feola, Geroni, Vispo. All.: Bernardo MereuOZIERESE: Nieddu (Cossu), Farina L. (Deledda), Cola, Bellu (Farina F.), Brundu, Demontis (Sanna GA), Apeddu S. (Saba), Marceddu (Galleu), Corosu (Oliva), Apeddu A., Porcu (Sanna G.). All.: Giuseppe CantaraMARCATORI: 16' Corosu (O), 26' e 60' Ragatzu, 64' Delvecchio, 89' Senesi