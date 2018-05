In Sardegna un esercito di giornalisti precari sfruttati e sottopagati: lo dice il rapporto Ucsi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il 23,2 percento guadagnerebbe tra i 2mila e i 7mila euro. Solo il 10 percento tra i 15mila e i 25mila euro all'anno. Per esemplifiare la situazione, il 65 percento dei giornalisti guadagna mediamente tra i 170 e i 580 euro mensili). Si vive alla giornata, con paghe da fame per ogni singolo articolo (dai due euro ai venti euro a seconda dei giornali) e prospettive di assunzione a tempo indeterminato ormai quasi pari allo zero. Una gavetta continua, molto spesso a partita Iva e tutt'altro che lavoro autonomo, ma che può durare decine di anni e in alcuni casi non concludersi con un contratto "vero".Tutti gli altri, compresi i collaboratori di queste importanti testate regionali, navigano a vista e molti sono quelli che nel percorso hanno rinunciato perché diventato un mestiere insostenibile e a totale carico dei giornalisti stessi. Ed ecco allora crescere, secondo il rapporto dell'Ucsi Sardegna, l'insofferenza verso l'Ordine dei Giornalisti e il sindacato che secondo gli intervistati "dovrebbero essere ripensati e soprattutto più vicino ai più deboli". Proprio domani, 13 maggio si terranno le elezioni per il rinnovo dei consiglieri e del presidente dell'ordine regionale ai quali spetterà il compito di cambiare marcia, di uscire dall'ombra e portare avanti le battaglie dei propri iscritti.Le nuove sfide riguardano un esercito di centinaia di professionisti e pubblicisti che potrebbero trovare posto nelle pubbliche amministrazionCome si può scrivere un'inchiesta senza le opportune coperture legali e contrattuali? La ricerca dell'Ucsi ha investito un campione di 263 giornalisti su un totale di circa un migliaio tra professionisti e pubblicisti. Su 1394 iscritti all'ordine regionale dei giornalisti sardi solo 224 risultano contrattualizzati.. Il 34,4 percento, invece, ritiene che la bravura non conti nulla e che contino solo le conoscenze politiche e le amicizie giuste per arrivare al tanto sospirato contratto. La rimanente parte, un 18 percento, ritiene che si venga assunti per meriti personali. Nonostante questa triste e pesante realtà, l'esercito di precari continua a lavorare a testa bassa e a scrivere perché ritiene che il mestiere del giornalista sia il più bello del mondo.Il rapporto presentato a Cagliari, sarà oggetto di discussione anche a Sassari il 19 maggio prossimo nei locali del smeinario arcivescovile.