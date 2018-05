Nuova ambulanza per il Paolo Merlo di La Maddalena

OLBIA. Nuova ambulanza per l’ospedale “Paolo Merlo” di La Maddalena: è stata consegnata in questi giorno al presidio maddalenino il nuovo mezzo che va ad adeguare il parco ambulanze, così da garantire un ottimale servizio di trasporto di pazienti via terra.

Il nuovo acquisto rientra all’interno del “Piano di riqualificazione dell’assistenza sanitaria e Sociosanitaria di La Maddalena” approvato dall’Ats con la delibera n. 343 del 23 maggio 2017. Nelle more dell’attivazione dell’Areus e del servizio di elisoccorso, infatti, il piano approvato dal direttore Fulvio Moirano, prevedeva per l’Isola di La Maddalena un progetto per l’adeguamento tecnologico e del parco ambulanze.



Contestualmente, Ats ha provveduto anche a potenziare il numero degli autisti in servizio nel presidio ospedaliero. La nuova ambulanza “Eldorado”, un Peugeot Boxer, da 160 cavalli e un motore turbo diesel di 2000 di cilindrata, verrà destinata al trasporto dei pazienti. In seguito alla procedura di acquisizione sul mercato elettronico, avviata alla fine del 2017 e conclusa con la determinazione del Servizio provveditorato e amministrazione patrimo niale numero 811 del 19.02.2018, in questi giorni la nuova ambulanza è stata consegnata al presidio maddalenino.





Il costo del mezzo sfiora i 50.000 €: per l’Azienda si tratta di una spesa necessaria per poter garantire un servizio adeguato alla domanda del territorio e che rientra all’interno del progetto di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale.











