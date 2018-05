Il 20 maggio al via la Corsa delle scope a Golfo Aranci tra sport e ambiente

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

sull’intero territorio nazionale, si propone di valorizzare l’importanza della salvaguardia ambientale mediante un richiamo alla partecipazione volontaria per la pulizia di un tratto costiero contaminato da materiali plastici.Il luogo d’incontro sarà all’imbocco della strada sterrata che conduce a Cala Sabina nelle immediate vicinanze della rotatoria situata nei pressi del depuratore comunale di Golfo Aranci, dove i partecipanti verranno suddivisi in “squadre scopa”.Con una corsetta in discesa fino a Cala Sabina i partecipanti potranno “scaldare i motori” per poi iniziare da quel luogo le operazioni di bonifica; ogni squadra si occuperà di pulire un tratto di costa limitato riempiendo i propri sacchi e successivamente, a passo podistico o camminando velocemente, supererà tutte le squadre avanti ad essa impegnate nella raccolta, per posizionarsi su un nuovo tratto da bonificare con una sequenza ciclica. I sacchi pieni saranno accumulati in punti prestabiliti e raccolti dal mare dai natanti della società Marefun Srl, che ha offerto il proprio patrocinio all’evento, per poi essere trasferiti su un veicolo della DeVizia Transfer Spa per il successivo smaltimento.L’evento, diffuso sui social network maggiormente utilizzati tra i giovani, vuole sensibilizzare questi ultimi, anche attraverso la diffusione di locandine nelle scuole, a comprendere l’importanza di adottare ogni tipo di azione atta al contrasto dei danni ambientali sempre più imponenti determinati dal fenomeno.La Sardinia Smeralda Trail ASD è un’associazione Olbiese nata dal connubio di passioni per la corsa, gli ambienti naturali in ogni forma e le occasioni di aggregazione sociali a scopo educativo e formativo; per questa ragione l’associazione si propone di organizzare eventi che possano offrire maggiore coinvolgimento e soddisfare più scopi nell’ambito dello stesso contesto.