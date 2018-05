L'Università di Sassari riapre il bando Erasmus Plus

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La riapertura del bando è rivolta agli iscritti ai Corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dei soli Dipartimenti di Agraria, Chimica e Farmacia, Giurisprudenza, Medicina Veterinaria, Scienze Umanistiche e sociali, Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione.è consultabile il bando per l’assegnazione dei finanziamenti destinati allo svolgimento di un periodo di studio all'estero in una delle numerose università europee con le quali l’Ateneo ha stipulato accordi di interscambio. Allo stesso link sarà possibile visionare anche gli altri allegati, relativi all’elenco delle sedi ancora disponibili e alle modalità di iscrizione e di accesso alle sessioni dei test linguistici.Le mobilità, da svolgere nell'anno accademico 2018/19, dovranno avere durata minima di tre mesi e massima di 12.La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal candidato utilizzando l’apposita procedura, disponibile nella propria area riservata Self-Studenti Uniss all'indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, entro le 12:00 del 18 maggio 2018.Non sarà necessario consegnare copia della candidatura né alcuna documentazione cartacea agli uffici (si consiglia tuttavia di salvare la mail di conferma dell’avvenuta candidatura).Ulteriori informazioni sono contenute nel bandohttps://www.uniss.it/sites/default/files/bando_unico_erasmus_sms_2018-19_riapertura_maggio.pdf, di lavoro e, in generale, di vita, che possono risultare decisive nella costruzione di una carriera: è ampiamente dimostrato che questo tipo di esperienze rendono il curriculum vitae più appetibile e più competitivo per l'ingresso nel mercato del lavoro. A riprova di ciò, l'Agenzia nazionale Erasmus Plus ha comunicato un ulteriore incremento del 18,67 per cento dei fondi concessi dall'Unione Europea e saranno utilizzati per aumentare le mobilità Erasmus+ per studenti, docenti e personale amministrativo.