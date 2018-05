Molfetta conquista la Remata della Gioventù 2018 a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

va in archivio con la vittoria degli studenti del Nautico Amerigo Vespucci di Molfetta. L’equipaggio pugliese ha tagliato il traguardo fermando il cronometro a 2’02’22’’; dietro il nautico di Siniscola, campione 2017 con 2:05’27”. Sul terzo gradino del podio l’Ipia Amsicora.La finale è stata combattutissima e ha visto un tifo da stadio con le scuole olbiesi a sostegno delle squadre di casa e una ventina tra studenti e docenti di Molfetta per l’istituto Vespucci. Alla fine tutto il pubblico ha applaudito i vincitori sancendo in questo modo la vittoria dei veri valori dello sport e della Remata della gioventù, primo tra tutti l'amicizia. I ragazzi pugliesi hanno festeggiato tuffandosi dal palischermo nelle acque del Porto Romano.Dopo le premiazioni e lo scambio di doni tra i rappresentanti di Molfetta, il presidente della Lega navale di Olbia, gli assessori comunali Silvana Pinducciu e Sabrina Serra è partita la grande festa nella sede della Lega con il pranzo a base di gnocchetti alla sarda. A seguire tutti i ragazzi hanno ballato e cantato insieme fino alla sera.è diventato una bella manifestazione di sport e amicizia a cui ogni hanno partecipano 150 alunni. E in più ha fatto riscoprire a Olbia l'amore per il mare. In questi anni è nata anche la Remata juniores, riservata ai bambini delle medie e la Remata dei mestieri a cui partecipano gli adulti in rappresentanza delle categorie professionali.