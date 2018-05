Barca a vela incagliata a La Caletta, la Guardia Costiera soccorre sette turisti svizzeri

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nel pomeriggio di oggi, 14 maggio, sono stati tratti in salvo sette turisti svizzeri dalla Guardia Costiera, di cui 2 bambini, a bordo di un’imbarcazione di 13 metri battente bandiera svizzera che navigando nello specchio acqueo de La Caletta è rimasta incagliata sulla secca de “i pedrami”.La Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Olbia, con al comando il Capitano di Vascello Maurizio Trogu, ha disposto immediatamente l’uscita in mare della motovedetta CP726, dislocata presso l’Ufficio locale marittimo de La Caletta.Avvistata l’imbarcazione, la motovedetta ha immediatamente trasbordato i diportisti, rasserenando i bambini, mentre si accertava l’assenza di eventuali inquinamenti da idrocarburi.Nel frattempo, su disposizione della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Olbia è giunta in zona un’unità specializzata per procedere al disincaglio e, appurata l’assenza di danni strutturali allo scafo, scongiurare un grave danno ambientale.Dopo pochi minuti la CP726, ha ormeggiato a La Caletta e condotto a terra tutti i turisti, in buono stato di salute.