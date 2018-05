Il nuovo Boeing 737 Max di Air Italy arriva a Milano, è il primo dei 50 nuovi velivoli

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

dove si è svolta la Cerimonia ufficiale alla presenza di ospiti istituzionali e di rappresentanti dei media internazionali. Air Italy è la prima Compagnia aerea italiana ad avere nella sua flotta il 737 MAX 8.onché del primo dei 20 nuovi Boeing 737 MAX, che verranno consegnati alla Compagnia nei prossimi tre anni. Il nuovo velivolo Boeing 737 MAX presenta cabine moderne e spaziose, un'economia operativa notevole e una maggiore efficienza nei consumi. Il velivolo prevede anche una cabina di Business Class e sostituirà i Boeing 737NG della flotta di Air Italy.L’aeromobile ha lasciato ieri pomeriggio Everett (Seattle) ed è atterrato questa mattina a Milano Malpensa. Il primo Boeing 737 MAX di Air Italy è stato accolto dal tradizionale “battesimo” delle squadre dei vigili del fuoco aeroportuali.A bordo erano presenti alcuni importanti ospiti di Air Italy e Qatar Airways oltre al Group Chief Executive di Qatar Airways, His Excellency, Mr. Akbar Al Baker; il Chairman di Alisarda e AQA Holding, Marco Rigotti; Mr. Sultan Allana, in rappresentanza dell’Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED) e di AQA Holding; e il Chairman di Air Italy, Francesco Violante. Sono stati ricevuti al loro arrivo dall’Ambasciatore italiano in Qatar, Pasquale Salzano e dall’Ambasciatore del Qatar in Italia, His Excellency Mr. Abdulaziz bin Ahmed Al Malki Al Jehni, il Presidente di SEA Aeroporti di Milano, Pietro Modiano e il Presidente di Boeing Italia, Antonio De Palmas.Nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta subito dopo la tradizionale Cerimonia del taglio del nastro, è stata sottolineata da tutti gli interventi l’importanza di questo momento storico, che segna l’avvio di un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione italiana. Agli ospiti e ai rappresentanti dei media sono state presentate in anteprima le nuove divise del personale di cabina di Air Italy, che verranno introdotte nei prossimi mesi.Il Group Chief Executive Officer di Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “È davvero un momento straordinario assistere al lancio di una nuova era nell'aviazione italiana. Il touchdown del primo Boeing 737 MAX di Air Italy nella nuova livrea a Milano segna l'inizio di una nuova esperienza di viaggio per i clienti italiani. Non solo siamo lieti di partecipare a questo momento memorabile, ma siamo lieti di supportarlo pienamente grazie anche ai cinque Airbus A330-200 che passeranno dalla flotta di Qatar Airways a quella di Air Italy".Il Presidente di Alisarda e Aqa Holding, Marco Rigotti, ha dichiarato: "Questo primo Boeing 737 MAX offrirà ai nostri clienti un viaggio in autentico stile italiano e servizi di bordo che nessun altro vettore propone ai propri clienti. Vogliamo che i nostri passeggeri stranieri e italiani a bordo di questo comodo ed elegante aereo percepiscano tutta la bellezza ed eleganza italiane e la calda accoglienza che riceveranno al loro arrivo. Su questo volo ospiteremo sia i passeggeri in arrivo dal mondo e diretti via Milano in Sicilia, in Costa Smeralda, a Roma, a Napoli o in Calabria, sia i passeggeri italiani che vorranno volare dal Centro-Sud Italia verso Milano per proseguire sui nostri nuovi voli intercontinentali per New York, Miami, Bangkok e Mumbai. Per loro abbiamo pensato ad un servizio di bordo, sia di business, sia di economy, riservato solo ai clienti Air Italy”.Il Presidente di Air Italy, Francesco Violante, ha commentato: "Desidero ringraziare Boeing e tutti coloro che sono stati impegnati nella produzione del nostro primissimo Boeing 737 MAX in livrea Air Italy. Da quando abbiamo annunciato e mostrato per la prima volta il nuovo design durante una conferenza stampa a Milano, a febbraio di quest'anno, si è creata una grande attesa per questo momento. Volare da Everett a Milano è stato emozionante e sono certo che lo stesso accadrà ai nostri clienti quando proveranno questa esperienza, unica in Italia, per la prima volta."“Oggi celebriamo una giornata importante per Air Italy, per Boeing e per il trasporto aereo italiano in generale “, ha dichiarato Antonio De Palmas, Presidente di Boeing Italia. “Siamo orgogliosi della fiducia di Air Italy e felici di accogliere un altro operatore della famiglia 737 MAX nel nostro portfolio di clienti. Il 737 MAX rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la flotta e la strategia di Air Italy, assicurando una maggiore efficienza, range, comfort per i passeggeri e flessibilità nelle sue operazioni”.Il network di Air Italy prevede una continua espansione a partire dalle nuove destinazioni intercontinentali che saranno servite da Milano: New York (1° giugno), Miami (8 giugno), Bangkok (9 settembre) e Mumbai (30 ottobre). La Compagnia inoltre ha inaugurato con l’inizio di maggio anche le rotte domestiche che collegano Milano a Roma, Napoli, Palermo e Olbia. Ulteriori voli da Milano verso Catania e Lamezia Terme prenderanno avvio rispettivamente il 1 ° luglio e il 1° settembre.La Compagnia in data odierna ha annunciato che su tali voli nazionali sarà introdotto un nuovo ed esclusivo servizio di business class dedicato sia alla domanda “punto a punto” nazionale, sia al traffico in connessione che proseguirà sulle destinazioni di lungo raggio permettendo così un viaggio in business class ad alto valore aggiunto anche sulla tratta più breve. Elevato valore previsto anche per gli ospiti di economy class che, oltre al comfort garantito dall’assoluta modernità dei nuovi aeromobili in flotta - sulle tratte nazionali da e per Milano Malpensa - potranno beneficiare gratuitamente di un servizio di snack dolce o salato che nessun altro vettore offre in Italia.I piani di sviluppo della Compagnia includono anche il rafforzamento del network a corto raggio per migliorare la connettività e il lancio della prima destinazione long haul da Roma Fiumicino nel 2019.Qatar Airways ha da tempo rafforzato il proprio impegno in Italia, nel 2017 ha infatti acquisito il 49% di AQA Holding, la nuova società madre di Air Italy, mentre Alisarda, precedentemente azionista unico, ora ne detiene il 51%. Air Italy inoltre nel 2018 riceverà cinque aeromobili Airbus A330-200 dalla flotta di Qatar Airways, che saranno a loro volta sostituiti da aerei Boeing 787-8 Dreamliner, a partire da maggio 2019.