Clooney a Capo Testa per un nuovo set cinematografico di Comma 22

La Gallura set cinematografico per George Clooney che oggi è approdato a Santa Teresa per un sopralluogo per la sua serie Tv Comma 22. L’attore e regista americano insieme al suo staff hanno fatto tappa a Cala Spinosa, nei pressi di Capo Testa, dove lo attendeva un gruppo specializzato di subacquei per una verifica dei fondali marini. Perché qui su queste scogliere verranno girate scene a terra, ma anche sott’acqua. Il tutto con l’aiuto di Giuseppe Marcon titolare della società Marcsub di Santa Teresa. Sembrerebbe che Clooney sia rimasto affascinato dalla bellezza di Capo Testa e dal maestrale che spazzava le coste in questi giorni di vento forte. Un grazie a Giuseppe Marcon per le foto.