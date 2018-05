Calangianus, conclusi i lavori presso la Scuola Materna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono state realizzate delle vasche che ospitano un orto botanico didattico e una sabbiera, in più sono stati installati dei giochi che vanno a completare l'area verde realizzata alcuni mesi fa dall'attuale Amministrazione. Le maestre e i collaboratori scolastici hanno da subito espresso la loro soddisfazione per questa importante opera che va a incrementare le aree didattiche/gioco della struttura., sta procedendo alla pulizia degli spazi verdi attorno ai campi da tennis mediante la potatura e il taglio delle sterpaglie. Mai prima d'ora nessuna Amministrazione aveva dedicato così tanta attenzione alla struttura situata in Via Impianti Sportivi.