Il Campione di windsurf Gasperini e Mercedes Benz scelgono la Gallura come set per un ***VIDEO***

Ma non è il solo, perché anche il colosso mondiale Mercedes Benz, insieme al pluricampione di windsurf Raimondo Gasperini hanno scelto questo tratto di costa per girare un action video che presenta la nuova Classe X del brand teutonico e soprattutto il progetto di Gasperini che da poco ha firmato con Mercedes come brand ambassador per una serie di "Missioni" sportive in giro per l'Italia e l'Europa."Mi ricorderò per sempre la mia planata. Una sensazione pazzesca, sembrava di essere sull'acqua a piedi nudi e andare ad una velocità pazzesca. E quella è l sensazione più forte che abbia mai sentito". Così Gasperini descrive nel video il windsurf raccontando le emozioni che si provano a bordo di una tavola.Gasperini, atleta romano più volte campione italiano, da anni sceglie la Sardegna e la Gallura per i suoi allenamenti freestyle e wave e non ha avuto esitazioni a scegliere questa location come il primo spot da proporre alla Mercedes per girare questo spettacolare Video. Un grande promo per il brand tedesco, ma anche per la Sardegna e l'Italia, che avranno una visibilità mondiale grazie a questa clip che sta già facendo migliaia di visualizzazioni sui social.Nelle immagini le potenti onde di Cala Pischina e Marina delle Rose, salti e surfate in posti che già da tempo ci invidiano in tutto il mondo.

