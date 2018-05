In arrivo a Olbia il mondiale di moto d'acqua dal 1 al 3 giugno

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Come per gli altri grandi eventi promossi dall’Amministrazione che accompagneranno l’estate olbiese, – afferma il Sindaco Settimo Nizzi – siamo certi che questa manifestazione sportiva porterà benefici all’intera comunità in termini di sviluppo e promozione dell’immagine turistica di Olbia, anche grazie all’eco mediatico che sarà in grado di diffondere in tutto il mondo. Ringraziamo Massimo Deiana, Presidente dell’Autorità Portuale, per l’importante collaborazione».«La manifestazione coinvolgerà circa 150 atleti di 32 nazionalità, circa 200 membri dello staff e 6 commissari di gara UIM. – afferma l’Assessore al Turismo Marco Balata – Tutti alloggeranno in strutture alberghiere del nostro territorio. Verrà realizzato un programma televisivo che andrà in onda su SkySport e che sarà distribuito in diversi Paesi, oltre che in Europa, nel quale le attrattive turistiche di Olbia verranno illustrate e faranno da sfondo alle gare. Tutto questo non può che costituire un forte volano per il comparto turistico della nostra città e per l’intera economia del territorio gallurese».Le gare andranno in onda inoltre attraverso il canale YouTube ospitato nel sito ufficiale www.olbiaworldchampionship.it e la manifestazione verrà pubblicizzata attraverso la stampa nazionale e locale.