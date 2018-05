Tempio Pausania, la Gdf scopre evasione fiscale per 200mila euro di imprese del territorio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

o Pausania hanno eseguito due controlli mirati a contrastare l’evasione fiscale nei confronti delle aziende locali operanti nei settori del turismo e dell’edilizia, nonché volti a favorire l’aumento del livello di compliance con il contribuente.in maniera trasversale ed approfondita, diversi settori impositivi, abbracciando un ampio contesto normativo di riferimento, contemplato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal D.Lgs. 68/2001, nonché dalle Leggi n. 4/1929 e n. 689/1981.nello specifico sono stati segnalati al Fisco ricavi non dichiarati per oltre duecento mila euro e accertati omessi versamenti di I.V.A. per circa quaranta mila euro., avendo occultato scritture contabili durante l’esecuzione dell’attività ispettiva.a tutela della cittadinanza, della leale concorrenza e del libero mercato, a garanzia di tutti i soggetti economici virtuosi che giorno dopo giorno operano nel territorio gallurese nel pieno rispetto delle norme e della legalità.