Tunnel di Olbia parzialmente chiuso dal 18 maggio a fine giugno per la nuova illuminazione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

– Si tratta del rifacimento degli impianti elettrici: l’illuminazione sarà completamente rinnovata con installazioni al led d’avanguardia. Non possiamo che ringraziare Anas per questo intervento che porterà un grande beneficio per la nostra comunità».· in direzione Nuoro-Sassari-Cagliari da domani e fino al 22 maggio nella fascia oraria 7.30-19:30;· in direzione Palau-Arzachena-Golfo Aranci dal 23 maggio al 29 maggio nella fascia oraria 7.30-19:30;· nuovamente in direzione Nuoro-Sassari-Cagliari dal 30 maggio fino al 14 giugno nella fascia oraria 7.30-19:30;· ancora in direzione Palau-Arzachena-Golfo Aranci dal 15 giugno al 30 giugno nella fascia oraria 7.30-19:30.Quando un verso sarà chiuso al traffico, sarà possibile transitare in senso opposto in superficie, e viceversa. Naturalmente appositi segnali indicheranno la viabilità e le deviazioni al traffico.