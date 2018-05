Giovane scomparso a Porto Rotondo, in azione anche i vigili del fuoco di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono entrati in azione anche gli uomini e i mezzi dei vigili del fuoco di Olbia per cercare un 23enne di Bolzano, in vacanza sull'Isola, e scomparso il 14 maggio scorso. Da allora ha fatto perdere le sue tracce. Sull'isola sono arrivati anche i familiari del giovane che hanno presnetato denuncia di scomparsa. Le ricerche effettuate anche dai carabinieri sono state estese anche in mare a Porto Rotondo con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco e le moto d'acqua.