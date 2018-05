Incontro stasera a Olbia sui migranti, interviene lo scrittore Magdi Allam

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si terrà oggi, venerdì 18 Maggio, dalle ore 18.30 alle 22 presso la Sala Conferenze di Olbia Expo, l’iniziativa culturale, aperta e gratuita per tutti, “Quelle parole dimenticate di Giovanni Paolo II sull’Islam e sui migranti”, organizzata dall’Associazione Karol Wojtyla e patrocinata dal Comune di Olbia.«Si tratta di un’occasione di arricchimento intellettuale molto importante. Il convegno viene organizzato in occasione della ricorrenza dl compleanno di Papa Giovanni Paolo II poiché aveva sempre avuto vive e presenti le questioni legate all’immigrazione» afferma l’Assessore alla Cultura Sabrina Serra.L’evento consiste in un dibattito per esaminare l’attuale momento storico e politico, sia nazionale che internazionale, con particolare attenzione a questioni complesse e delicate come le problematiche legate ai migranti in Italia e nel mondo. È previsto l’intervento di Magdi Allam, scrittore e giornalista di fama internazionale, e di Don Gianni Sini, parroco di Nostra Signora delle Salette.