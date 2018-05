Camion finisce fuori strada e si ribalta sulla Olbia-Sassari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un camion per cause ancora da accertare è finito fuori strada ribaltandosi in cunetta sulla Olbia-Sassari all'altezza di Oschiri. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. L'episodio si è verificato intorno alle 12 quando il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuoristrada ribaltandosi in cunetta. Sul posto gli agenti della polizia stradale e gli uomini dei vigili del fuoco, Traffico a rilento dunque su entrambe le carreggiate. Presenti anche gli operatori del 118 per soccorrere il conducente del mezzo finito fuori strada.