Via libera della Regione alla pista ciclabile del Cipnes a Olbia che produrrà energia elettrica

OLBIA. L’assessorato regionale all’Industria ha concesso al Cipnes Gallura l’Autorizzazione Unica (determina 244 del 23 aprile 2018) per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica della potenza di circa 2 MWp (per l’esattezza 1969,92 kWp), posizionato su pensiline di una pista ciclabile e da running all’interno della zona industriale di Olbia. L’opera è già finanziata con un mutuo a tasso 0 di 4,75 milioni di euro, erogato con i fondi Jessica della Comunità Europea.

La pista ciclabile e running, i cui lavori cominceranno nel prossimo mese di settembre, sarà realizzata con pannelli fotovoltaici colorati e si snoderà, partendo dalla città di Olbia, proseguendo per via Indonesia (proprio all’inizio dell’agglomerato), attraverso la litoranea della zona industriale fino al Pozzo Sacro, a poca distanza dalle spiagge di Pittulongu e da quelle successive, fino a Golfo Aranci. Il percorso avrà una lunghezza di 3,5 km. e una larghezza di 4 metri e verrà coperto da 18.000 mq. di pannelli fotovoltaici. In particolare i 7296 moduli avranno una potenza di 270 Wp ciascuno, per una potenza complessiva di 1969,92 kW suddivisi in tre punti differenti di connessione: il primo (1821 pannelli, pari a 492,48 kW) presso il potabilizzatore; il secondo (3648 pannelli, 984,96 kW) presso il depuratore e il terzo (1824 pannelli. 492,48 kW) presso la sede.

Secondo il progetto dell’ingegner Giuseppe Mula (hanno collaborato Bastianino Mariano, Fabrizio Palitta, Arturo Aramini, Oscar Cannas e Mario Chiapponi, mentre l’ingegner Antonio Catgiu è il responsabile del procedimento), sono state individuate aree di sosta o stazioni, come previsto nel bike sharing (condivisione della bicicletta), uno strumento di mobilità sostenibile a disposizione delle amministrazioni che intendono sostenere l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. Il bike sharing prevede l’installazione di stazioni all’interno di diversi punti della pista nelle quali si potranno collocare le biciclette elettriche dopo l’utilizzo, per la ricarica delle batterie. Le bici saranno bloccate o saranno utilizzabili con una chiave o con una tessera magnetica. Il servizio dunque non è usufruibile da tutti ma richiede una registrazione per la consegna delle chiavi o della tessera; in questo modo si scoraggiano i furti, visto che si è a conoscenza di chi ha usato la bici in quel momento.





L’energia prodotta dagli impianti di produzione energetico fotovoltaico consentirà al Cipnes di azzerare o comunque diminuire notevolmente la bolletta energetica consortile che in questi anni ha fatto registrare significativi aumenti sia a causa dei maggiori costi degli idrocarburi, sia per l’incremento dei consumi dovuti a implementazioni e migliorie nelle varie fasi del trattamento degli impianti di discarica e di depurazioni consortili. Gli impianti inoltre consentiranno di ottenere evidenti benefici ambientali in quanto realizzati in aree urbanisticamente degradate e già compromesse.





