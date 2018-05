Al via dal 1° luglio il servizio di elisoccorso in Sardegna dopo iter di ricorsi, a Olbia la firma

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I togati amministrativi riuniti a Palazzo Spada hanno discusso ieri del ricorso promosso dalla società Elitaliana spa, contro la Regione Sardegna e la ATS, riguardo la gara per il servizio di elisoccorso regionale, aggiudicata alla Airgreen srl. Il Consiglio di Stato ha quindi stabilito la legittimità e correttezza del bando pubblicato dell’Azienda per la Tutela della salute e che prevede che il servizio dovrà essere effettuato su tre basi: Cagliari Elmas ed Alghero Fertilia (entrambi h 12) e Olbia Costa Smeralda (h24). Un moderno servizio di elisoccorso, che risponde a standard internazionali, e verrà garantito con mezzi Hems (Helicopter Emergency Medical Service, Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri)..Il contratto con la società è per un importo totale di quasi 58 milioni e mezzo (con un ribasso d’asta del 12,4%) pari a circa 8 milioni e 315 mila euro annui più Iva.“Sono sempre stato certo del buon lavoro portato avanti dal personale Ats impegnato nei vari passaggi della gara. A questo punto è sempre più certo l’inizio del servizio dal primo luglio” dichiara il direttore di Ats, Fulvio Moirano.In proposito, questa mattina in Ats, negli uffici di Olbia, è stato stipulato l’accordo preliminare per l’avvio del servizio, con effetto dal primo luglio.