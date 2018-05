Il Team della Kan Judo Olbia conquista otto medaglie d'oro al 30° Trofeo Catalano di Alghero

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Domenica scorsa la Kan Judo ha partecipato al 30° Trofeo Catalano, organizzato dalla società Judo club Alghero, gara riservata alle classi preagonistiche riguardanti i settori giovanili dei maggiori club della Sardegna affiliati alla FIJLKAM (unica federazione olimpica).Alla gara hanno partecipato circa 180 atleti tra maschi e femmine, in rappresentanza di diversi club della Sardegna. Manifestazione ben riuscita all’insegna del buon judo tecnico mostrato dai futuri campioni che emergeranno dai vivai judoistici giovanili sempre in grande espansione nelle arti marziali e in particolar modo nello judo .Il maestro Angelo Calvisi , cintura nera 5° dan, con il collaboratore tecnico Gavino Carta, c.n 3°dan, vi ha preso parte con il suo Judo team formato da una squadra di 16 baby judoka che si sono ben comportati in gara, difendendo al meglio i colori sociali, e confermando ancora una volta il loro valore in queste manifestazioni determinanti per la loro crescita sportiva preagonistica, ludica e sociale .Soddisfatti in casa Kan judo per questo ennesimo appuntamento del 2018 che porta a casa un bottino di tutto rispetto. Su 16 atleti in gara conquistate 8 medaglie d’oro, 5 d’argento e 3 di bronzo.Medaglie d’oro:SEBASTIANO CALVISI -NOEMI ROSAS – CRISTIAN MANZI –FRANCESCO SPANO -VERONICA DEROSAS –DAVIDE LEPRI – JACOPO MERONE –AMIR ROMDHANIMedaglie d’argento:DIEGO LANGIU –RICCARDO SPANO –RICCARDO MORITTU -MATILDE BONINO -ALICE PERRIMedaglie di bronzo:RICCARDO LEONI –ELEONORA EGGER - RICCARDO CAREDDUTutti bravi, in tutti gli incontri disputati con tecnica e decisione, applauditissimi dal numeroso pubblico presente. Questo week end il judo team angelo Calvisi, con gli atleti della classe cadetti ed esordienti, sarà impegnato in terra francese, ad Ajaccio, in Corsica, in una competizione nazionale cui prenderanno parte anche club provenienti da Oltralpe. Il kan judo Olbia sarà l’unica squadra sarda e italiana presente.