Progetto Cyclewalk, visita tecnica del comune di Olbia a Vilnius

OLBIA. Proseguono le attività del progetto Cyclewalk, co-finanziato dal programma Europeo Interreg Europe 2014 – 2020. Incontri internazionali si alternano ad eventi organizzati sul territorio. Dopo l'evento tenutosi ad Olbia a inizio Maggio, dove il Comune ha invitato i principali stakeholdeer ed esperti di mobilità sia regionali che extra-regionali, si terrà dal 22 al 25 maggio la quarta visita studio del progetto, arrivato al suo secondo anno.

I momenti di incontro transnazionali sono necessari per coordinare le attività dei diversi partner, provenienti da Austria, Romania, Italia, Slovenia, Lituania e Olanda. Ad oggi, è stato possibile esaminare 3 differenti realtà urbane e fare un'analisi sul campo dei punti di forza e di debolezza del sistema infrastrutturale relativo alla mobilità sostenibile.

La visita studio che si terrà a Vilnius vuole analizzare una ulteriore condizione di mobilità urbana: la situazione specifica di una capitale con un clima più rigido e per un maggior periodo di tempo durante tutto l'anno. Il primo giorno si terrà un training per tecnici sulla gestione in sicurezza degli incroci nelle piste ciclabili e sulla pianificazione della rete ciclabile, in cui verranno effettuati esercizi con mappe per un esercizio di valutazione critica e definizione di alternative. Nei giorni successivi seguirà un tour pedonale e ciclabile della città per raccogliere informazioni sul percorso esistente. Vilnius sarà, quindi, l'occasione per un SURVEY WALK TOUR, per riconoscere la percorribilità complessiva della città.





