A La Maddalena le reliquie di Santa Rita da Cascia e una statua in dono per ricambiare "Sa paradura"

Oggi il rettore della basilica Agostiniana Santa Rita da Cascia, Padre Bernardino Pinciaroli, e il Comune di Cascia hanno comunicato che porteranno le reliquie di Santa Rita da Cascia a La Maddalena e doneranno una scultura lignea, dell'artista Tonino Loi, in segno di riconoscenza verso la generosità del popolo sardo. Le reliquie saranno esposte nella parrocchia di Santa Maria Maddalena che quest'anno festeggia i 250 anni dalla sua fondazione."Voci di Maggio" è un format creato dal leader del gruppo etno-Rock degli Istentales, Gigi Sanna, che era stato anche il promotore di "Sa Paradura"per l'Umbria, un antico rituale dei pastori sardi che prevedeva di offrire le proprie pecore per ricostruire le greggi a chi aveva perso tutto. Arriveranno sull'isola anche cinquanta agnellini nati a Cascia dalle pecore donate per saldare ancora di più il legame che verrà anche sancito con il gemellaggio tra i produttori Umbri e la Coldiretti Sardegna per conoscere meglio i prodotti alimentari di entrambi i territori.