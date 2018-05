Il Cagliari festeggia la permanenza in serie A e mercoledì si regala un'amichevole con l'Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Cagliari festeggia la permanenza in serie A grazie alla vittoria di ieri per 1-0 sull'Atalanta. E l'Olbia Calcio arriva proprio nel capoluogo sardo per partecipare alla grande festa per l'isola conMercoledì 23 maggio alle 20:30 si terrà infatti la terza edizione del “Trofeo Sardegna” che per la prima volta sarà ospitato nella Sardegna Arena dopo che le prime due edizioni (vinte dal Cagliari 2-3 nel 2016 e 0-4 nel 2017) si erano disputate al "Nespoli" di Olbia.Il Trofeo, come nelle precedenti due edizioni, è promosso dal Banco di Sardegna con l'obiettivo, quest'anno, di sostenere e promuovere tra i giovanissimi, nei campi e nelle scuole, il tifo corretto e positivo e i valori più sani e genuini dello sport. L’iniziativa, a scopo sociale e benefico, è realizzata in collaborazione con la Scuola di tifo e con il coinvolgimento delle società affiliate della Football Academy del Cagliari Calcio provenienti da tutta l’Isola. Il Banco di Sardegna sarà lieto di accogliere nel settore Distinti bambini e accompagnatori per assistere gratuitamente all'evento.Il prezzo dei biglietti è di 5€ nei settori Curva Nord e Distinti, mentre l'accesso in Tribuna è acquistabile al prezzo di 10€. I tagliandi saranno disponibili dalle ore 16 di lunedì 21 maggio nelle ricevitorie autorizzate e online sul sito Listicket, così come negli Store di Cagliari di Largo Carlo Felice (dalle 9 alle 20.30), in quello di piazza L’Unione Sarda (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20) e al Temporary Store della Corte del Sole (dalle 10 alle 21).