Monsignor Becciu diventa cardinale, ad annunciarlo il Papa ieri

OLBIA. Monsignor Giovanni Angelo Becciu sarà cardinale. Originario di Pattada, 69 anni, numero tre in Vaticano ricopre l’incarico di Sostituto per gli Affari Generali alla Segreteria di Stato. A dare l’annuncio ieri il Papa durante il Regina Coeli che ha nominato i quattordici nuovi cardinali nella cerimonia del concistoro del 29 giugno. Gli altri cardinali saranno, Raphael Sako, patriarca caldeo di Baghdad, mons. Luis Ladaria, prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, mons. Angelo De Donatis, vicario di Roma, mons. Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, mons. Joseph Coutts, arcivescovo di Karachi, mons.Antonio Augusto dos Santos Marto, vescovo di Fatima, mons. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila.