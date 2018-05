Le donne premiano la cantina gallurese Siddura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

oro per Bàcco, Nùali, Tìros, argento per Fòla. Premi internazionali che confermano la vocazione della cantina gallurese, all’interno di un percorso di continua crescita in qualità nel segno della promozione dei vini sardi autoctoni all’estero. Siddùra, infatti, è stata selezionata, come unica cantina sarda, per partecipare al “Italy Fine Wine Encounter” del Decanter: una degustazione esclusiva organizzata dal concorso enologico che porta il nome di una delle riviste più autorevoli del mondo del vino. L’appuntamento del 2 giugno a Londra rappresenta una nuova occasione di promozione per il territorio. .Profilo internazionale confermato e consolidato grazie ai nuovi premi conquistati dai vini della cantina di Luogosanto in tutta Europa. Si parte con la medaglia d’oro conquistata da Spèra, il vermentino Docg, al “Berliner Wein Trophy”, concorso internazionale che rappresenta la più grande degustazione di vini della Germania. Maìa e Bèru, gli altri due bianchi di Siddùra, hanno vinto il primo l’argento e l’oro all’”International Wine Challenge” e al “Challenge du Vin”, mentre il secondo è stato insignito di due ori negli stessi concorsi in Inghilterra e Francia. Nel “Frankfurt International Trophy”, invece, un altro oro per Maìa. Infine, l’ultimo oro, conquistato a Cannes da Nudo nel concorso “Mondial du rosé”. Un grande riconoscimento nella più importante rassegna enologica per i vini rosati che premia l’ultimo nato della cantina Siddùra.Alla competizione internazionale, che da undici anni si è imposta nel mondo enologico per la sua unicità, hanno partecipato oltre 4mila vini provenienti da tutto il mondo. Siddùra ha deciso di sottoporre i propri vini al sensibile palato femminile: le donne del “Feminalise” degustano i campioni sedute in tre tavoli diversi. Solo i vini che raggiungono il massimo punteggio nei tre passaggi del concorso guadagnano il podio. Un banco di prova importate per l’azienda di Luogosanto. .Prossimo appuntamento il 18 giugno nello storico locale “la Capannina” di Forte dei Marmi. In Versilia Siddùra porterà la nuova annata del vermentino Maìa, grande protagonista della scena internazionale grazie ai premi vinti nei più importanti concorsi enologici europei.