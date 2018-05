Tavolara a impatto zero entro il 2020, da domani quattro incontri sulla sostenibilità ambientale

Isos, Smilo, Pim. Sono i nomi dei tre progetti che animeranno le tre giornate. Isos, Isole sostenibili, che promuove la sostenibilità negli ambienti insulari e coinvolge numerose aree naturalistiche italiane, francesi e corse. Il progetto ha come capofila il dipartimento francese Département du Var e vede coinvolte: la Regione autonoma della Sardegna, l’Amp di Tavolara, il Parco nazionale arcipelago toscano, la Provincia di La Spezia e i partner francesi Espace littoral et des rivages lacustres, L’Office de l’environnement de la Corse, Parc national de Port-Cros, Ville de Cannes.







La certificazione a cui mira l'Ente è un riconoscimento legato alla corretta gestione delle risorse idriche, dei rifiuti, all’utilizzo delle energie rinnovabili e alla tutela della biodiversità. In questo senso, Tavolara rappresenta un modello già riconosciuto a livello internazionale per la presenza di una centrale fotovoltaica, per la gestione differenziata dei rifiuti con l’ecocentro di Cala Finanza, per gli interventi per la tutela della biodiversità e per la gestione delle risorse idriche. Il progetto Isos nasce con l’intento di attivare, tra le piccole isole francesi e italiane situate nell’area tirrenica del Mediterraneo, delle azioni finalizzate alla valorizzazione del ricchissimo patrimonio culturale, naturale e paesaggistico.







Isos ha inoltre determinato la creazione di un’associazione denominata Smilo, che si propone di istituire un marchio certificato di isola sostenibile. Tavolara è stata indicata come sito pilota per testare la procedura di certificazione. Si è quindi proceduto alla costituzione di un comitato insulare composto da figure che rappresentano la comunità di riferimento. Il comitato, insieme ai consulenti internazionali, è impegnato a predisporre un piano di azione per risolvere le criticità presenti nell’isola.





C'è poi il progetto dell'Ong Pim (Piccole Isole del Mediterraneo) che vede impegnato il veliero Patriarc'h in una spedizione a vela per scoprire gli ambienti marini del mediterraneo e incontrare i gestori degli spazi insulare e raccontare le loro buone pratiche.



“C’è tanta mole di lavoro svolto dall’Ente -ha commentato il presidente Casella- e i risultati si riflettono anche sull’economia che ruota intorno all’Area Marina Protetta e sugli operatori del territorio, e questo è molto importante”.



Grande soddisfazione anche del direttore del Parco, Augusto Navone, che ha dichiarato: “Presentiamo tre eventi e progetti distinti a cui teniamo molto perché sono il frutto di dieci anni di lavoro e di una particolare visione di politica ambientale che ci ha portato a ragionare e a confrontarci con una platea internazionale che ci ha fatto crescere e ci ha arricchito”. Per Francesco Lai, sindaco di Loiri Porto San Paolo, i progetti in campo potranno essere, una volta realizzati, un attentatore turistico molto importante "Puntiamo a mettere Tavolara al centro della gestione di un progetto a impatto zero per quanto riguarda l’energia, l’acqua e i reflui”.

Di questo e di altri progetti si è parlato nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’ente alla presenza del presidente dell’Amp, Alessandro Casella, del direttore Augusto Navone, e del sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai che hanno presentato la quattro giorni di incontri tecnici, laboratori e azioni pratiche in programma da domani, martedì 22 maggio fino a venerdì 25 maggio.Ecco il programma delle quattro giornate di incontri:, a partire dalle 9.30 nella sede dell’Amp di Porto San Paolo, la “Casa delle farfalle di mare”, si svolgerà il primo appuntamento dedicato interamente al progetto Smilo e che vedrà coinvolto il comitato insulare nato con l’obiettivo di costruire il marchio “isola sostenibile”. Durante l’incontro verrà illustrata l’iniziativa e la diagnosi sulla sostenibilità dell’isola. Alle 19.30 al Molo Brin di Olbia, la città accoglierà il veliero Patriar’ch e il suo equipaggio con un cocktail di benvenuto.si svolgerà il primo laboratorio “zero impatto” del progetto Isos Isole Sostenibili. A Tavolara, con inizio alle 9.30, l’ente gestore dell’area illustrerà ai partner dell’iniziativa tutte le strategie messe in atto in questi anni per ottenere la massima sostenibilità ambientale. Sempre a Tavolara, per tutto il giorno, l’equipaggio del Patriar’ch raccoglierà i rifiuti nelle spiagge Tramontana e Spalmatore.secondo appuntamento con i laboratori di Isos. A partire dalle 9.30 e per tutto il giorno, nella sede dell’Amp di Tavolara, la “Casa delle farfalle di mare” a Porto San Paolo, i partner del progetto si confronteranno sulla politica di gestione della risorsa idrica. Contestualmente a Olbia, alle 9.00, un gruppo di alunni del liceo classico Gramsci incontrerà i membri del Patriar’ch per avviare un gemellaggio all’insegna della protezione dell’ambiente., giornata conclusiva dell’evento, si svolgerà una escursione sull’isola di Molara con tutti i protagonisti delle iniziative della settimana dedicata alla sostenibilità.