Manutenzione portale Tessera sanitaria, 23 e 24 disservizi per scelta o revoca medico di base

. L’ATS Sardegna avvisa gli utenti che il servizio di scelta e revoca del medico di base e del pediatra di libera scelta, nei giorni di mercoledì 23 e giovedì 24 maggio, potrebbe subire alcuni rallentamenti o disservizi (comunque limitati) per la manutenzione straordinaria delle funzioni del portale Tessera Sanitaria del ministero dell'Economia e delle Finanze.La manutenzione è collegata alle operazioni di riallineamento delle informazioni, resasi necessaria a seguito dell'attivazione dell'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna.Il servizio tornerà ad essere pienamente operativo nella giornata di venerdì 25 maggio, salvo diverse comunicazioni. L’ATS Sardegna si scusa in anticipo con i cittadini per eventuali disagi.