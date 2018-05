Convocato consiglio comunale a La Maddalena per discutere di bilancio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E' stato appena convocato il Consiglio Comunale di La Maddalena nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione per - le ore 9 del giorno di lunedì 28 MAGGIO 2018 e in seconda convocazione per le ore 10 del giorno martedì 29 maggio 2018 - per discutere gli argomenti di cui all’allegato ordine del giorno. Tra i punti in discussione la variazione al bilancio di previsione 2018/2020, il protocollo di intesa Enel per la realizzazione di una rete di ricarica per i veicoli elettrici e la modifica del regolamento del commercio.