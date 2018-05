A Porto Rotondo appuntamento con il campionato italiano di Offshore dal 24 al 27 maggio

Settimo Nizzi, Sindaco di Olbia “Dopo il Giro d’Italia, i campionati mondiali di Judo e l’evento sportivo Shardana proseguiamo nella programmazione di eventi di taratura internazionale. Accogliamo con grande entusiasmo nelle splendide acque di Porto Rotondo il campionato italiano di Offshore, certi che la splendida cornice del borgo sarà particolarmente apprezzata dai tanti appassionati che approderanno nella nostra meravigliosa isola per l’occasione”.





La seconda delle cinque tappe in programma del Campionato Italiano Offshore, sostenuto dalla Federazione Italiana Motonautica FIM-CONI, sarà una tappa dal respiro ancor più “internazionale” sia perché si correrà, nello stesso contesto, anche il Campionato Europeo 3D nonché per la partecipazione di due nuovi equipaggi provenienti da Francia e Belgio. A differenza di quanto accaduto nella prima gara di Campionato, il programma prevede prove libere il giovedì ed il sabato, la gara del Campionato Europeo 3D alle ore 14.00 del venerdì e la gara del Campionato Italiano e quello Europeo la domenica, sempre alle ore 14.00. Gli equipaggi si daranno battaglia fino all’ultimo miglio e mostreranno la loro professionalità nella gestione dei “bolide del mare” intrattenendo ed elettrizzando il pubblico che, dalla costa del golfo, potrà ammirare l’avvincente spettacolo

Torna in mare il Campionato Italiano di Offshore che, dopo un esaltante inizio di stagione in Aprile a San Felice Circeo, riparte in Sardegna con la seconda tappa del calendario, in una delle località turistiche italiane più prestigiose e conosciute in tutto il Mondo, Porto Rotondo o Poltu Ridundu, così battezzata dai locali.. Oltre all’immancabile spettacolo che forniranno le imbarcazioni con i rispettivi equipaggi in gara, gli operatori commerciali accompagneranno l’evento con intrattenimento, musica e spettacolo. Nel borgo si potrà ammirare il mercato dei manufatti artistici locali, la passerella dei costumi sardi e l’esibizione del gruppo Folk di Olbia” Non solo però spettacolo in mare, bensì anche tante altre attività d’intrattenimento sono previste durante tutto il week-end grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale nonché del Consorzio di Porto Rotondo.“Porto Rotondo infatti è già di per sé un’opera d’arte, ma il nostro obiettivo è anche quello di far conoscere ai turisti i numerosi siti d’interesse storico ed architettonico di questa magnifica località sarda”. Continua inoltre l’appuntamento con la diretta streaming di tutto l’evento dispnibili sulla pagina facebook ufficiale del Campionato, nonché la messa in onda in differita di approfondimenti e contenuti extra su RAI Sport HD.