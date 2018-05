Azienda olbiese evade tasse per due milioni di euro, denunciato un imprenditore

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In particolare, i militari del Gruppo di Olbia hanno riscontrato che la società, operante nel settore dell’arredamento di attività commerciali e imbarcazioni di pregio, in violazione alle più elementari norme tributarie, non teneva la contabilità afferente la propria attività in modo regolare e non presentava alcun tipo di dichiarazione fiscale, palesandosi, in tal modo, nei confronti dell’erario, quale “evasore totale”.A seguito della citata attività, che ha consentito di ricostruire i rispettivi volumi d’affari della società controllata mediante i c.d. controlli incrociati eseguiti nei confronti dei vari clienti, è stato denunciato alla Procura della repubblica di Tempio Pausania il rappresentante legale/amministratore della stessa per il reato previsto e punito dall’art. 5 del D. L.vo nr. 74/2000.Contestualmente, sono stati segnalati alla competente Agenzia delle Entrate redditi non dichiarati, per il successivo recupero a tassazione, pari a € 2.073.124,00, a cui corrisponde un I.R.E.S. pari a € 570.109,00 e un’I.V.A. evasa pari a € 433.221,00. Sono state constatate, inoltre, violazioni alla normativa tributaria in tema di irregolare tenuta della contabilità.Il contrasto al sommerso d’azienda costituisce una linea d’azione fondamentale nell’ambito delle funzioni di polizia economico-finanziaria del Corpo, non solo per i profili strettamente connessi al recupero dei tributi sottratti al bilancio dello Stato e degli enti territoriali e locali, ma anche perché consente di arginare la diffusione dell’abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese che operano nella piena e completa osservanza della legge e le cui prospettive di sviluppo sul mercato sono seriamente compromesse da chi svolge “attività in nero”.